Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı başladı mı? İstanbul kar ne zaman gelecek?

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı başladı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurtta hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminlerine göre kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul kar ne zaman yağacak? Beklenen yağış bazı ilçelerin üst bölgelerinde başladı.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN TAHMİNLER
Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan son tahminleri A haber'de açıkladı. Yüksel Yağan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde;
Bugün İstanbul'daki kar yağışının bir iki saat sonra ara vermesini bekliyoruz. Cuma günü ilk saatlerle birlikte karla karışık yağmur olarak başlayacak yağış, yarın sabah erken saatlerinde kar yağışına dönüşecek ve yağış öğlen saatlerine kadar devam edecek.
Sıcaklığın da Cuma günü gecenin en düşük sıcaklığının 1 derece günün en yüksek sıcaklığının 5 derece olmasını bekliyoruz. Asıl yağış dediğimiz olay cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günü, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağış akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz İstanbul'da, Özellikle Anadolu yakasında..