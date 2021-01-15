Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı başladı mı? İstanbul kar ne zaman gelecek?

İSTANBUL KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN TAHMİNLER

Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan son tahminleri A haber'de açıkladı. Yüksel Yağan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde;

Bugün İstanbul'daki kar yağışının bir iki saat sonra ara vermesini bekliyoruz. Cuma günü ilk saatlerle birlikte karla karışık yağmur olarak başlayacak yağış, yarın sabah erken saatlerinde kar yağışına dönüşecek ve yağış öğlen saatlerine kadar devam edecek.

Sıcaklığın da Cuma günü gecenin en düşük sıcaklığının 1 derece günün en yüksek sıcaklığının 5 derece olmasını bekliyoruz. Asıl yağış dediğimiz olay cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günü, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağış akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Pazar gününden itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz İstanbul'da, Özellikle Anadolu yakasında..