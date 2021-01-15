2021 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, sınav tarihleri netleşti mi? ÖSYM tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklama ile birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav takvimi Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirleneceği duyurulmuştu. ÖSYM'nin yeni 2021 sınav takvimi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılında EKPSS, TUS, YKS, DGS, KPSS ve ALES sınav tarihleri nedir?

2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman açıklanacak? Hala konu hakkında kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Ocak ayında belli olması bekleniyor.