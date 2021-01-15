Milyonlarca İstanbullunun büyük merakla araştırdığı İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Özellikle sürenin sona ermesine saatler kala, işlemini tamamlayamayan vatandaşlar İstanbulkarta hes kodu ekleme nasıl yapılır, zorunlu mu, ne zamana kadar yapılması gerekiyor sorularını peş peşe soruyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında yer alan İstanbulkarta hes kodu yükleme işlemi gündemden düşmüyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilen son gün tarihi ve adım adım yapılması gereken işlemler...
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN İSTENEN BİLGİLER
TCKN
Ad
Soyad
Doğum Tarihi
Mail Adresi
Kart Numarası
Telefon Numarası
Hes Kodu
İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME ZORUNLU MU?
İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi zorunlu. Aksi takdirde toplu taşıma kullanamazsınız.
İSTANBULKART HES KODU EKLEME NE ZAMANA KADAR?
İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yarın sona eriyor. İBB'nin de belirttiği gibi 15 Ocak tarihinden sonran hes kodu eklemeyen İstanbulkart ile yolculuk yapılamayacak.
KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR
İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor. Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya saatler kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.
HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
E-devlet üzerinden HES kodu alma
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
SMS ile HES kodu alma
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.