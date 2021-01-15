



İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi zorunlu. Aksi takdirde toplu taşıma kullanamazsınız.



İSTANBULKART HES KODU EKLEME NE ZAMANA KADAR?



İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yarın sona eriyor. İBB'nin de belirttiği gibi 15 Ocak tarihinden sonran hes kodu eklemeyen İstanbulkart ile yolculuk yapılamayacak.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor. Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Uygulamaya saatler kala vatandaşlar kartlarını eşlemek için bayilere akın ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta beklediğini söylerken, uygulamayı gereksiz bulanlar da var.