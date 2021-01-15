HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Bu genelgeye göre eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Eczaneler hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Yani bulunduğunuz mahallede hangi eczane nöbetçi ise o eczaneden ihtiyaçlar karşılanabilir.