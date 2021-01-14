Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.01.2021 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2021 09:55
    ABONE OL

    Son dakika: 'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

    Son dakika haberleri... , Kovid-19'la mücadele kapsamında 'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibariyle ambulans uçakla ’na ulaştığını açıkladı. Bakan Pilli açıklamasında “Bu sabah saat 05.00’da ’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi” dedi.

    DHA
    Türkiye KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

    , Kovid-19'la mücadele kapsamında 'ne () 20 bin doz Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı gönderdi.

    Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan işbirliği çerçevesinde bu sabah başkent 'ya 20 Bin doz Sinovac aşısı gönderildi. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibariyle ambulans uçakla 'na ulaştığını açıkladı. Bakan Pilli açıklamasında "Bu sabah saat 05.00'da 'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi" dedi.

    KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi