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    • 15.01.2021 07:40
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

    Son dakika haberi! İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, kar yağışı hangi illerde görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 15 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.

    BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ
    Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

    İŞE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
    Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

    EDİRNE °C, 5°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 4°C
    Çok bulutlu

    SAKARYA °C, 5°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey yönlerden Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 2°C
    Çok bulutlu ve kar yağışlı

    DENİZLİ °C, 7°C
    Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

    İZMİR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısının iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 5°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 0°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    NİĞDE °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    BOLU °C, 0°C
    Çok bulutlu ve kar yağışlı

    DÜZCE °C, 3°C
    Çok bulutlu ve kar yağışlı

    KASTAMONU °C, 1°C
    Çok bulutlu ve kar yağışlı

    ZONGULDAK °C, 4°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ARTVİN °C, 6°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    RİZE °C, 9°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 8°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    TRABZON °C, 12°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari, akşam ve gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, -1°C
    Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    KARS °C, -2°C
    Çok bulutlu ve kar yağışlı

    MALATYA °C, 6°C
    Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

    VAN °C, 4°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 9°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

    SİİRT °C, 9°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 13°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı