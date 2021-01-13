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    • 13.01.2021 15:10
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    : FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 12 ilde

    haberine göre merkezli 12 ilde 'nün mahrem yapılanmasına yönelik da 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da gözaltına aldı.

    AA
    12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    merkezli 12 ilde, 'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik da 21 şüpheli yakalandı.

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da gözaltına aldı.

    DİĞER OPERASYONDA 22 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU
    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, 4 Ocak'ta Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Bu şüphelilerden 22'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Şüphelilerden C.K. ise tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 12 ilde operasyon