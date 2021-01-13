Neslihan Atagül hastalığı geçirgen bağırsak sendromu nedir? Neslihan Atagül hastalığı nedir? Bağırsak sendromu belirtileri merak edilen konulardan birisi. Hızla kilo kaybetmesi dikkat çeken Atagül'ün hastalığı nedeniyle 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NEDİR?
Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu (38) ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'den (28) üzücü bir haber geldi.
Son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.
TV100'de yer alan habere göre; doktorlar, Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.
Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR?
Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır.
Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte "geçirgen bağırsak sendromu" olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ!
Geçirgen bağırsak sendromu, kendisini bazı belirtilerle belli edebilir veya başlı başına bir hastalıkla da gösterebilir. İşte o belirtilerden bazıları:
Besin alerjileri
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Deri hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Vitamin eksiklikleri
Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete
Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
Fibromiyalji
Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
Irritabl bağırsak sendromu
Kronik yorgunluk