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    • 13.01.2021 14:51
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    hastalığı nedir? Geçirgen nedir? Bağırsak sendromu belirtileri nelerdir?

    hastalığı nedir? Geçirgen nedir? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Bağırsak sendromu belirtileri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün hastalığı gündem konusu oldu. İşte Atagül'ün hastalığı hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    Neslihan Atagül hastalığı nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

    Neslihan Atagül hastalığı geçirgen bağırsak sendromu nedir? Neslihan Atagül hastalığı nedir? Bağırsak sendromu belirtileri merak edilen konulardan birisi. Hızla kilo kaybetmesi dikkat çeken Atagül'ün hastalığı nedeniyle 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

    NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NEDİR?

    Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu (38) ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'den (28) üzücü bir haber geldi.

    Son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

    TV100'de yer alan habere göre; doktorlar, Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.

    Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

    GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR?

    Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır.

    Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte "geçirgen bağırsak sendromu" olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

    GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ!

    Geçirgen bağırsak sendromu, kendisini bazı belirtilerle belli edebilir veya başlı başına bir hastalıkla da gösterebilir. İşte o belirtilerden bazıları:

    Besin alerjileri
    Bağışıklık sistemi hastalıkları
    Deri hastalıkları
    Nörolojik hastalıklar
    Vitamin eksiklikleri
    Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete


    Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
    Fibromiyalji
    Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
    Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
    Irritabl bağırsak sendromu
    Kronik yorgunluk
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