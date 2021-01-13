Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? MSB 2021 bedelli askerlik celp sevk tarihleri! Bedelli askerlik yerleri...

2021 bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Bedelli askerlik celp sevk tarihleri ve bedelli askerlik sonuçları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Vatani görevlerini bedelli olarak yapmak isteyen kişilerin başvuru yaptığı bedelli askerlik sonuçları MSB tarafından duyurulacak. Peki bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
2021 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde alınan bedelli askerlik kura sonuçları henüz açıklanmadı.
Bedelli askerlik sonuçları için şu bilgilendirme yapılmıştı: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."
Başvuruların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılına ilişkin bedelli askerlik ücret açıklaması henüz yapılmadı.
2021 yılı 01 Ocak - 30 Haziran dönemine ait bedelli askerlik bedeli belirli oluncaya kadar, Askerlik Hizmet Tercihi hizmeti geçici olarak kapatılmıştır. Bedelin belirlenmesini müteakip hizmet tekrar kullanıma açılacaktır.
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.