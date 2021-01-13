Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi verilecek? 15 tatil sömestr ne zaman?

Karneler ne zaman verilecek? 2021 1. dönem karneleri için heyecan dorukta. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alacak ve ara tatile çıkacak. Peki karneler ne zaman verilecek? Öğrenciler karnelerin yüz yüze mi yoksa online mı verileceğini de merak ediyor.
KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz.
Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Böylelikle karneler dijital yolla verilecek.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.
KARNE NOT HESAPLAMA NASIL OLACAK?
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor.
Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarım bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notların ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.
OKULLR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek.
Sonrasında ise ara tatil başlayacak ve 3 hafta sürecek. Tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.