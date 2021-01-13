Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi verilecek? 15 tatil sömestr ne zaman?

Karneler ne zaman verilecek? 2021 1. dönem karneleri için heyecan dorukta. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alacak ve ara tatile çıkacak. Peki karneler ne zaman verilecek? Öğrenciler karnelerin yüz yüze mi yoksa online mı verileceğini de merak ediyor.

KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz.