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    Kadınlar ’in serbest kalmasını istedi!

    'da 8 Ocak’ta tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. (36), 12 yıllık eşi ’in (31) ellerini kelepçeledi. Sabaha kadar işkence etti. Kelepçeden kurtulan kadın, eşine tüfekle ateş etti. Yere yığılan adam yaşamını yitirdi. Melek ise kelepçelendi.

    'da 8 Ocak'ta tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. (36), 12 yıllık eşi 'in (31) ellerini kelepçeledi. Sabaha kadar işkence etti. Kelepçeden kurtulan kadın, eşine tüfekle ateş etti. Yere yığılan adam yaşamını yitirdi. Melek ise kelepçelendi.

    Antalya Kadın Platformu üyeleri, dün bu olayla ilgili bir araya geldi. Melek İpek'in serbest bırakılmasını isteyen kadınlar, "Melek'in kendisini korumak için aldığı av tüfeği, aralarında çıkan arbedede patladı ve şiddet faili koca Ramazan İpek öldü" dedi. Ayrıca İpek'in öz savunma yaptığı belirtildi.

    Öte yandan cezaevindeki Melek İpek, öldürdüğü eşini rüyasında gördüğünü söyledi. İpek'in avukatı şöyle konuştu: Rüyasında mezara ziyarete gitmişler ve Ramazan İpek, Melek'i mezardayken bile tehdit ediyormuş. Hala bir travma içerisinde. 'Dışarıda cezaevinden daha çok tutsak haldeydim' dedi. Her konuşmada gözleri doluyor.

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    Haberler Güncel Kadınlar Melek İpek’in serbest kalmasını istedi!