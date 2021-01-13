Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Korkunç olay, önceki gece İstanbul'da gerçekleşti. Bayrampaşa'daki bir otelde çocuğuyla yaşayan Ferdane Kurt, aynı binada kalan Cemil Y. tarafından yavrusunun gözü önünde iple boğularak katledildi. Küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya otel çalışanları girdi. Talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.

Ekipler, tekstil işiyle uğraşan Cemil Y'yi yakalamak için harekete geçti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin, daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan da kaydı olduğu öğrenildi.