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    çocuğunun gözleri önünde iple boğularak katledildi

    Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Korkunç olay, önceki gece 'da gerçekleşti. 'daki bir otelde çocuğuyla yaşayan , aynı binada kalan . tarafından yavrusunun gözü önünde iple boğularak katledildi. Küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya otel çalışanları girdi. Talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.

    Dehşet oteli!

    Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Korkunç olay, önceki gece 'da gerçekleşti. 'daki bir otelde çocuğuyla yaşayan , aynı binada kalan . tarafından yavrusunun gözü önünde iple boğularak katledildi. Küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya otel çalışanları girdi. Talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşan görevliler, durumu polise bildirdi.

    Ekipler, tekstil işiyle uğraşan Cemil Y'yi yakalamak için harekete geçti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin, daha önce suçundan da kaydı olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Ferdane Kurt çocuğunun gözleri önünde iple boğularak katledildi