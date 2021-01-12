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    • 12.01.2021 08:29
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    SON DAKİKA: 'de PKK ajandası ele geçirildi: 25 terör işbirlikçisinden 22'si yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü PKK ajandası ele geçirildi. Ele geçirilen ajandada ismi bulunan terör işbirlikçi 25 şüpheliden 22'si yakalandı.

    takvim.com.tr
    Mardin'de PKK ajandası ele geçirildi!

    İl Jandarma Komutanlığı, Mardin kırsalında yürütülen Yıldırım-8 operasyonu kapsamında PKK'nın kullanmış olduğu mağaraya güvenlik güçleri arama yaptı.

    AJANDA ELE GEÇİRİLDİ
    Arama yapılan mağarada PKK'nın ajandası ve dökümanları ortaya çıktı. Ajandadan elde edilen bilgilerlerle Mardin'de geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguları alınmaya başlandı. 3 kişinin de yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

    HAMİLELİK TESTLERİ BULUNDU
    Operasyon kapsamında bir sığınakta bulunan hamilelik testi, hamilelik testi ambalajları bulundu. Bulunan bu testler örgüt üyelerinin kadın teröristlerle ilişkilerini de gün yüzüne çıkardı. Zorla ve kandırarak örgüte katılan kızları zorla taciz ve tecavüz eden örgüt mensupları hamilen kadınları infaz etmekten çekinmiyor.

    Doğum kontrol yöntemleri kullandırarak kadın teröristlerin hamile kalmasını önlüyorlar.

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