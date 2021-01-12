Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin kırsalında yürütülen Yıldırım-8 operasyonu kapsamında PKK'nın kullanmış olduğu mağaraya güvenlik güçleri arama yaptı.

AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Arama yapılan mağarada PKK'nın ajandası ve dökümanları ortaya çıktı. Ajandadan elde edilen bilgilerlerle Mardin'de geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguları alınmaya başlandı. 3 kişinin de yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

HAMİLELİK TESTLERİ BULUNDU

Operasyon kapsamında bir sığınakta bulunan hamilelik testi, hamilelik testi ambalajları bulundu. Bulunan bu testler örgüt üyelerinin kadın teröristlerle ilişkilerini de gün yüzüne çıkardı. Zorla ve kandırarak örgüte katılan kızları zorla taciz ve tecavüz eden örgüt mensupları hamilen kadınları infaz etmekten çekinmiyor.

Doğum kontrol yöntemleri kullandırarak kadın teröristlerin hamile kalmasını önlüyorlar.