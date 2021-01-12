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    • 12.01.2021 08:36
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    Kısıtlamayı ihlal eden kişinin üzerinden 210 adet uyuşturucu hap çıktı

    'in ilçesinde kısıtlama saatinde polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde 210 adet uyuşturucu hap bulundu. . isimli kişinin herhangi bir izni olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ortaya çıktı.

    Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliden 210 adet uyuşturucu hap çıktı

    'in ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 210 adet uyuşturucu hap çıktı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde üzerinde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.

    Polis ekipleri tarafından durdurulan . (28) isimli kişinin herhangi bir izni olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi.
    Şüpheli şahsın polis tarafından yapılan üst aramasında 210 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


    Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli Burak Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Kısıtlamayı ihlal eden kişinin üzerinden 210 adet uyuşturucu hap çıktı