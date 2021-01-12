Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2021 20:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2021 20:25
    ABONE OL

    'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman'a terör suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası!

    'li isimlerin terör örgütü ile bağlantıları teker teker ortaya çıkıyor. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı , yargılandığı davada "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    HDP'li başkana terörden hapis!

    'li isimlerin terör örgütü ile bağlantıları teker teker ortaya çıkıyor.

    Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı hapis cezasına çarptırıldı.

    Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Karaman, avukatları ve Milletvekili hazır bulundu.

    Karaman, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

    TERÖR PROPAGANDASI
    Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, Karaman'ın "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

    Karaman, "terör örgütü propagandası yapma" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti.

    Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

    Karaman, 5 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman'a terör suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası!