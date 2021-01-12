HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı | 12 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya'nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün Trakya'da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²/12saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.