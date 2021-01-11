Denizli'de gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi.
Ali Yücedağ isimli kamyon şoförü, Honaz ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde durarak yemek yemek istedi.
Yolun karşısına geçmek isterken aynı yönden gelen alkollü bir sürü kendisine çarptı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ali S. olayın şokunu yaşadıktan sonra otomobilini kenara çekerek olan biteni anlamaya çalıştı.
O sırada mola yerinde bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.