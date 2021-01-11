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    • 12.01.2021 05:44
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    'de korkunç olay! Alkollü sürücü, kamyon şoförünü mola verdiği sırada...

    'de gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. isimli kamyon şoförü, ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde durarak yemek yemek istedi. Yolun karşısına geçmek isterken aynı yönden gelen alkollü bir sürü kendisine çarptı. Yücedağ yaşamını yitirdi.

    İHA
    Denizli'de korkunç olay

    Denizli'de gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi.

    Ali Yücedağ isimli kamyon şoförü, Honaz ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde durarak yemek yemek istedi.

    Yolun karşısına geçmek isterken aynı yönden gelen alkollü bir sürü kendisine çarptı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ


    Ali S. olayın şokunu yaşadıktan sonra otomobilini kenara çekerek olan biteni anlamaya çalıştı.

    O sırada mola yerinde bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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    Haberler Güncel Denizli'de korkunç olay! Alkollü sürücü, kamyon şoförünü mola verdiği sırada...