Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2021 21:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2021 21:41
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı 'nu Külliye'de kabul etti

    Son dakika haberi... Başkan , Külliyesi'nde () Dışişleri Bakanı 'nu kabul etti.

    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

    Başkan , () Dışişleri Bakanı 'nu kabul etti.

    Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.



    AKAR'LA DA BİR ARAYA GELDİ
    Bakanı , KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma, işbirliği ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ele alındı.

    Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Bakan Akar, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin gerekliliğini belirterek, adadaki varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemini vurguladı.

    TÜRKİYE'NİN TAVRI NET
    'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğini ve hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini ifade eden Akar, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğunu, 'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğunu ifade etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu Külliye'de kabul etti