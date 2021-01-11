Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.







AKAR'LA DA BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma, işbirliği ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ele alındı.



Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Bakan Akar, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin gerekliliğini belirterek, adadaki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemini vurguladı.



TÜRKİYE'NİN TAVRI NET

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğini ve hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini ifade eden Akar, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğunu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğunu ifade etti.

