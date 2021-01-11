Antalya'da evlerinde önceki gece çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek, servis şoförü eşi Ramazan İpek'i aralarında çıkan arbedede av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından da jandarmayı arayarak teslim oldu.
Cezaevine gönderildi. İpek'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında Melek'in serbest bırakılması için 'hashtag'ler açıldı. Yüzlerce kişi Melek İpek'in serbest bırakılması için paylaşım yaptı.
NEREDESİN ELİF!
Ankara'da Elif Keskin (22), 31 Aralık'ta evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Anne Nigar Keskin, "22 yaşındaydı ama kızım çok saftır. Kaynaştırma öğrencisiydi daha öncesinde. Biraz rahatsızlığı vardı. 10 yaşındaki çocuk gibiydi. 10 gündür kızımdan haber alamıyorum. Sadece tek istediğim kızım, başka hiçbir şey değil" diye konuştu.
KAPKAÇ ŞOKU
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen Özbek uyruklu genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Elinde bulunan cep telefonunu, arkasından gelen hırsıza kaptıran genç kadın hırsızın yola atlayarak kaçmasıyla bakakaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.