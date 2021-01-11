NEREDESİN ELİF!



Ankara'da Elif Keskin (22), 31 Aralık'ta evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Anne Nigar Keskin, "22 yaşındaydı ama kızım çok saftır. Kaynaştırma öğrencisiydi daha öncesinde. Biraz rahatsızlığı vardı. 10 yaşındaki çocuk gibiydi. 10 gündür kızımdan haber alamıyorum. Sadece tek istediğim kızım, başka hiçbir şey değil" diye konuştu.