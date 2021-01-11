Kafe restoran yasağı kalkacak mı? Kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılıyor? O tarihe dikkat...

Kafeler ne zaman açılıyor? Kafeler açılacak mı? Gözler koronavirüs yasaklarına karşı alınacak yeni kararlara çevrildi. Bunlardan en merak edilenlerden birisi de kafelerin ve restoranların yeniden açılış tarihi oldu. İkinci normalleşme için 15 Şubat tarihi ön plana çıkmaya başladı. Peki kafeler ne zaman açılacak?
KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
2021 yılı ilk kabine toplantısının ardından alınacak yeni kararların duyurulması bekleniyor. Kabine toplantısında gündem koronavirüs salgınına ilişkin son durum olacak ve yasakların durumu ele alınacak. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Merakla beklenen Kabine Toplantısında COVID-19 pandemisi sürecine dair önemli konular ele alınacak. Aşı çalışmaları ve aşı takvimi ile sokağa çıkma kısıtlaması gibi konular Kabine Toplantısında ele alınacak. Ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak 2021'in ilk kabine toplantısının bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Kabine Toplantısı kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenirken, alınan tedbirlerin ardından vaka sayılarının nasıl seyrettiği, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı ve mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceğinin konuşulması bekleniyor.
Ayrıca yerli aşı çalışmalarında son durumun ve aşı takviminin de Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.
Pandeminin ana gündem maddesi olacağı Kabine Toplantısında ayrıca güvenlik ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor. AB ve ABD ile ilişkiler, Joe Biden'in göreve başlamasından sonra nasıl bir yol izleneceği, AB ile ilişkilerin seyri toplantının önemli gündemlerinden olacak.
PAKET SERVİS SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde, hafta içi 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecek.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalarla ilgili herkesi heyecanlandıran önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, yılbaşı sürecinin de rakamlara olumsuz yansımayacağını umut ettiğini kaydederek, "Bu birkaç günlük rakamlar önemli. Bu hafta sonuna kadar yılbaşının olumsuz etkisi olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Aşılamaya da başlayacağız. Hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz.
Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" diye konuştu.
BİNİN ALTINA DÜŞERSE OKULLAR AÇILABİLİR'
Okulların açılabileceği zamana ilişkin de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:
"Eğitimin devamı hepimizin arzusu. 15 Şubat şu anda okulların açılması için bir öngörü olarak görünüyor; ama o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirmek daha doğru olacaktır. Vaka sayısı, hasta sayısı aşağıya doğru yönelirse okullarımızı bir kademe dahilinde eylül-ekimde yaptığımız gibi açmak daha doğru olacaktır. O dönemde de istemeyen velilerimiz için uzaktan eğitim seçeneğiyle gitmek daha doğru olacaktır gibi görünüyor. Eylül-Ekim ayında velilerimiz, öğrencilerimiz kurallara uydu. Bizlerin de okullar açıldığında çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor.
Gerek hijyen gerek maske takmak gerekse fiziksel mesafe konusunda örnek olmalıyız. Aşılamada öncelikli ikinci grupta öğretmenlerimiz de yer alıyor. Bu sürece baktığımızda buradaki hocalarımızın da aşılanmasıyla birlikte eğitim kurumlarının açılması söz konusu olabilir kanısındayım. Rakamlarda iyi bir düzeyi yakaladık, gerek vaka sayısında gerek hasta sayısında. Bu aşağı iniş trendi devam ederse hasta sayılarında binlerin altını görürsek, hasta sayımız belli illerimizde özellikle çok yoğun olmazsa okulların açılabileceğini rahatlıkla söylemek mümkün."