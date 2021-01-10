Teknolojinin gelişmesi ve özellikle mobil teknolojilerin yaygınlaşması siber saldırıları da artırıyor. Artan bu saldırı tehditleri ile mobil platformlardaki iletişim ve bilgi güvenliği daha da önem kazanıyor.

Alınan bilgiye göre, HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı HAVELSAN ileti, Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı.İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.