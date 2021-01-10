



'YAZ AYLARINDA BİRAZ DAHA RAHATLAMIŞ OLURUZ'

Prof. Dr. Kara, maskesiz olabilme şansının ne zaman kazanılabileceğine ilişkin ise "Virüsün artık dolaşımda olmadığından emin olmamız lazım ya da benim ve çevremdekilerin virüse karşı artık tamamen korunur hale geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu değere ne zaman ulaşabileceğimiz bugünlerde maske, mesafeye ne kadar dikkat ettiğimiz, kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz, aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili.

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Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100'ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Ama orada bir tereddüt olduğu anda bu süreç istesek de istemesek de uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Gelmesini beklediğimiz aşılar var. Bunlar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.