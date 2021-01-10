Bakanlık listeyi açıkladı! Türkiye'de 2020 yılının en çok tercih edilen isimleri!





İzmir'de ise kız bebeklerde 423 ile Zeynep Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 400 ile Defne ve 313 ile Elif takip ederken erkek bebeklerde 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sırada yer aldı.

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEĞE VERİLDİ



2020 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri dikkat çekti.