10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama, Whatsapp cep telefonu tebrik mesajları 2021! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama, tebrik mesajları 2021 şu sıralar internet mecrasından çokça aratılanlar arasına girdi. Bİz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?
4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurmuşlardır.
"Dokuz patron olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar vermişlerdir. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" halini aldı.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ SÖZLERİ
"Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! " (G.Orwell) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk
Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. - George Mason
Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt
Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. - Jefferson
Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyeti de kaybolmadan kısılmaz. A. Brisbane
İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.
Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. - Napoleon
Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. - Wendel Phillips
Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. - M. Kemal Atatürk
Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz. - M. Kemal Atatürk
Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. - Abd Anayasası
Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. - M. Kemal Atatürk
Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2021
1-Tüm kıymetli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
2-Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
3-"Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." (Mustafa Kemal ATATÜRK)
4-"Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! " (G.Orwell) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
5-Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.
6-Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakârca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
7-Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.
8-Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
9-Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.