CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde adrese teslim ihale iptal





Belediyenin Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir raporun düzenlendiği iptal gerekçesinde önemli ayrıntılara yer verildi. Yaklaşık 78 sayfalık raporda, 120 milyon liralık ihaleyi alan Ertaçlar şirketinin teslim ettiği bazı araçların kilometreleriyle oynandığı belirtildi. İade edilen araçların plakalarının değiştirilerek, tekrar belediyeye teslim etme girişiminde bulunulduğu anlatılan raporda, ayrıca yolcu airbagi olmayan araçlara, plastik 'airbag' yazısı yapıştırıldığı vurgulandı. Ertaşlar şirketinin, ihaleye fesat karıştırmaya teşebbüs ettiği anlatılan raporda, bu nedenlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ertaçlar Limited şirketi arasında imzalanan sözleşmenin feshinin gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca şirketin ihalelere katılımının yasaklanması ve savcılığa suç duyurusunda bulunulması da istendi.

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