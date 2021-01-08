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    • 08.01.2021 10:26
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    : Komiser yardımcılığı ı soruşturmasında çok sayıda gözaltı

    haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş ı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş ı soruşturması kapsamında, /PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 27 FETÖ/PDY mensubu hakkında 10 ayrı ilde 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmekte.

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    Haberler Güncel Son dakika: Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında çok sayıda gözaltı