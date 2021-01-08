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    • 08.01.2021 10:32
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    Son dakika: 'de aile içi cinnet: 3 ölü

    Gelen bir son dakika haberine göre; 'nde ()14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği iddia edildi.

    DHA
    KKTC'de aile içi cinnet: 3 ölü

    güne aile vahşetle uyandı. Geçitkale'de aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.Olayla ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi ile emekli astsubay olan babası 'nu vurarak intihar ettiği iddia edildi.

    Olayla ilgili olarak aile bireyinden 'nun (18), 'nde sorgulandığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.

    Polis cinayetle ilgili yaptığı incemelerde evin içerisinde 2 boş kovan bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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