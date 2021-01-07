SON DAKİKA: Kumarcılara şok baskın! Güvenlik kamerası koydular ama yine yakalandılar: 27 kişiye 85 bin lira ceza

Baskında, iş yeri sahibi G.B. ve 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 85 bin 50 TL ceza kesildi.

Yapılan kontrollerde, B.Ö.'nün ise çeşitli suçlardan polis tarafından arandığı tespit edildi.