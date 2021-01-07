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    SON DAKİKA: Kumarcılara şok baskın! Güvenlik kamerası koydular ama yine yakalandılar: 27 kişiye 85 bin lira ceza

    Son dakika haberine göre, 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 27 kişiye, toplam 85 bin 50 TL ceza uygulandı. Polis baskınına karşı güvenlik kamerası sistemi kurulan iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi.

    DHA
    Güvenlik kamerası koydular ama yine yakalandılar!

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin faaliyette olduğu ihbarını aldı.


    İŞ YERİNE BASKINA
    Harekete geçen polis, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra kahvehanenin çevresini ablukaya alarak iş yerine baskın düzenledi.

    Baskında, iş yeri sahibi G.B. ve 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 85 bin 50 TL ceza kesildi.

    Yapılan kontrollerde, B.Ö.'nün ise çeşitli suçlardan polis tarafından arandığı tespit edildi.

    POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEM
    Kumar oynatılan kahvehaneye giren polis, şüphelilerin kahvehanenin pencerelerini siyah perdeyle kapattığını ve binanın çevresine kurulan 4 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini tespit etti.

    Öte yandan, aynı iş yerinin daha önce de mühürlendiğini tespit eden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kahvehane sahibi G.B.'ye mühür fekki ve kapalı alanda sigara yasağından cezai işlem uygulayıp iş yerini tekrar mühürledi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kumarcılara şok baskın! Güvenlik kamerası koydular ama yine yakalandılar: 27 kişiye 85 bin lira ceza