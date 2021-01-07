ABD ULUSAL MUHAFIZLAR NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları (İngilizce: National Guard of the United States), Amerika Birleşik Devletleri'nin her eyaleti, Guam, ABD Virgin Adaları, Porto Riko ve başkent Washington, DC bölgelerinde hem eyalet hem de federal hükümete bağlı olan rezerve kuvvetleridir.

Ulusal Muhafızlar ülkenin iç güvenliğini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve doğal afetlerde yardım etmekle görevli olup 2003 yılından itibaren de ülke dışında görev yapabilmektedirler.