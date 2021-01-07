Ulusal Muhafızlar ne zaman göreve çağrılır? ABD Ulusal Muhafızlar nedir? Ulusal Muhafızlar görevleri gündem konusu oldu. ABD'de meydana gelen olayların ardından bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı. Muhafızların ne olduğuna dair yanıt aranmaya başlandı.
ABD ULUSAL MUHAFIZLAR NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları (İngilizce: National Guard of the United States), Amerika Birleşik Devletleri'nin her eyaleti, Guam, ABD Virgin Adaları, Porto Riko ve başkent Washington, DC bölgelerinde hem eyalet hem de federal hükümete bağlı olan rezerve kuvvetleridir.
Ulusal Muhafızlar ülkenin iç güvenliğini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve doğal afetlerde yardım etmekle görevli olup 2003 yılından itibaren de ülke dışında görev yapabilmektedirler.
Ulusal Muhafızlar, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin ortak bir birimi olup Kara ve Hava Ulusal Muhafızları olmak üzere ikiye ayrılırlar. National Guard diye de bilinmektedir.