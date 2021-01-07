20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Koronavirüs vaka sayılarının sayılarını düşürmek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Risk grubunda bulunan 20 yaş altı 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması gündem konusu oluyor. Peki 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Velisi yanında olan çocuklar dışarı çıkabiliyor mu? Yine ailesiyle olan gençler seyahat edebiliyor mu? İşte konuya dair son gelişmeler…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Türkiye'nin gündeminde yeni koronavirüs kararları ile birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar duyurulurken 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.
20 yaş altı seyahat edebiliyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı biliniyor. Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI
Başkan Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'deki vatandaşların da en büyük umudunun aşı çalışmaları olduğuna işaret ederek Türkiye'nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmasının kesinlikle mümkün olmadığını anlattı.
Bunun için menşeine bakılmaksızın tüm aşı çalışmalarının yakından takip edildiğini, gereken incelemeleri yapıp neticelere göre anlaşmaları imzaladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Gelişmeler, salgının daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı altyapılar ve bilim insanlarımızın gayreti sayesinde şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir."
Erdoğan, konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklara, aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip etmeleri ve gereken iş birliğini en üst düzeyde göstermeleri hususunda kesin talimat verdiğini belirterek şunları kaydetti:
"İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Diğer yandan vaka sayısındaki düzenli düşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz."