20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

20 yaş altı seyahat edebiliyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayacağı biliniyor. Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;

65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.