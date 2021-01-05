Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltına alınanlara destek vermek için Vatan Emniyet'e gitti. Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Tanal, "Şu an 'kayyum rektör' istemedikleri için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerimiz için Vatan Emniyet'teyim" dedi.
"GÖZALTINDAKİLER SERBEST BIRAKILSIN"
"Boğaziçi Üniversitesi'nden terörist çıkmaz" ifadelerini kullanan CHP'li vekil, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.
MLKP İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.
BARİKATLARI YIKIP POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!
Baroların demokratikleşmesine karşı olan avukatlar, yasağa rağmen eylemlerine devam etmiş, CHP'nin provokasyonlarıyla ünlü milletvekili Mahmut Tanal da eylemlere katılarak polis barikatlarını yıkmıştı.
HAİNLERLE KOL KOLA
Tanal daha önce FETÖ'nün medya ayağı Kanaltürk ve Bugün TV'ye kayyum atanmasını protesto etmişti. "Bu bir iş yerinin işgalidir, mülkiyet hakkının ihlalidir" diyerek hainlerin yanında boy göstermişti.
PKK PAÇAVRASINA SAHİP ÇIKTI
14 Kasım 2017'de Meclis'teki bir konuşmasında bölücü terör örgütü PKK'nın paçavrasına "Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve özgürlüğün, bağımsızlığın simgesi olması nedeniyle de 3 tane ülkenin bayrağı aynı renktedir. Nerenin mesela? Uganda, Ruanda, Senegal bayrakları da aynı renklerdendir. Onun için diğer ülkelerin de renkleri aynısını ifade etmektedir" sözleriyle sahip çıktı.