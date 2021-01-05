



PKK PAÇAVRASINA SAHİP ÇIKTI

14 Kasım 2017'de Meclis'teki bir konuşmasında bölücü terör örgütü PKK'nın paçavrasına "Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve özgürlüğün, bağımsızlığın simgesi olması nedeniyle de 3 tane ülkenin bayrağı aynı renktedir. Nerenin mesela? Uganda, Ruanda, Senegal bayrakları da aynı renklerdendir. Onun için diğer ülkelerin de renkleri aynısını ifade etmektedir" sözleriyle sahip çıktı.





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