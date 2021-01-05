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    • 05.01.2021 15:30
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı şehit 'i "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , şehit 'i şehadetinin 4. yılında "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı. Fahrettin Altun paylaşımında, "Şehit Fethi Sekin"i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun." ifadelerini kullandı.

    Altun'dan anlamlı paylaşım

    Altun, 'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı "Yiğitler Destanı" türküsüne yer verdi.

    paylaşımında, "Şehit Fethi Sekin"i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun." ifadelerini kullandı.

    Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra ve 'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

    "Düşman olsa da hileli / Korkusuz Fethi'm yüreği / Tüm dünya karşında dursa / Bükülmez Ömer bileği.

    Aksın barış pınarları / Kırılmasın kuş kanadı / Eren'im Maçka'da sırrı / Dualar aştı sınırı.

    Sela okur ince sızı / Vatanım rengin kırmızı / Baharına çiçek vermiş / Yiğitler dizi dizi."

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehit Fethi Sekin'i "Yiğitler Destanı" türküsüyle andı