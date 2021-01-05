Sevgilisini öldüren adamın cesedi 50 bin lira gömdürdüğü ortaya çıktı (3. sayfa haberleri)

KISKANÇLIK DAYAĞI



Antalya'da E.T. dün kıskançlık krizine girdi. Eşi K.T.'yi bayıltana kadar darp etti. Yarı baygın halde bulunan kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli koca, eşinin araca zarar verdiğini, kendisini yaraladığını söyledi. Ancak gözaltına alındı.