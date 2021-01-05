Sevgilisini öldüren adamın cesedi 50 bin lira gömdürdüğü ortaya çıktı (3. sayfa haberleri)

Antalya'da Duygu Çelikten (30) 6 Eylül'de sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak ikiliden bir daha haber alınamadı. 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Çelikten'in Ünder tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Katil zanlısının, cinayetin ardından 112 Acil'i arayıp, "Bir adam kadına sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı 2 kardeşe gömdürdüğü anlaşıldı.
HATIRLAMIYORUM!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Son örneği dün Çorum'da meydana geldi. Polat Hatal (31) ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal (29) arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, karısını boğarak katletti.
Daha sonra polise haber verdi. Hatal, "13 yıllık dini nikahla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu.
Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Aramızda tartışma çıktı. Hatırlamıyorum" dedi.
EVLENMİŞLER!
Kırşehir'de 'barışma' bahanesi ile çağırıldıkları evde öldürülüp, dağlık araziye gömülen Osman Çelik (25) ile Vildan İnce'nin (24) geçen 15 Aralık'ta evlendikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan İnce'nin, aralarında annesi, babası ve ağabeylerinin de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, genç kızın cenazesi toprağa verildi.
KISKANÇLIK DAYAĞI
Antalya'da E.T. dün kıskançlık krizine girdi. Eşi K.T.'yi bayıltana kadar darp etti. Yarı baygın halde bulunan kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli koca, eşinin araca zarar verdiğini, kendisini yaraladığını söyledi. Ancak gözaltına alındı.
AHMET'TEN HABER!
Almanya'da Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförü İsrafil Kiranlioğlu 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu'nun (25) cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehrinde bulundu. Gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu.