Sağlar’a soruşturma

CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı yayında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" açıklaması yaptı. Sözleri tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlar hakkında soruşturma başlattı.

ÖZEL KURSLARA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabilecek. Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.

İLAÇ GİBİ HABER

ÇİN'de yapılan araştırma, dikkat çekti. Lenf kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın, COVİD-19 hastalarını iyileştirdiği belirlendi. Ancak uzmanlar virüsün çoğalmasını engelleyen ilacın kanser hastaları haricinde kullanılmasının tehlikeli olduğunu söyledi.

TRUMP'I YAKAN KAYIT!

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kaybetti. Yeni bir skandalla gündeme geldi. Ses kayıtları ortaya çıkan Trump'ın Georgia'daki üst düzey seçim yetkilisini aradığı ve sonuçları değiştirmesi için baskı yaptığı belirlendi.

3.5 YIL SONRA UZLAŞTILAR

Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldı. Suudi Arabistan, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ambargo uygulamıştı.