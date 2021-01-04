HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 5 Ocak 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak?



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı