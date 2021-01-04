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    • 05.01.2021 06:42
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 5 Ocak 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, 'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ 15°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MANİSA °C, 16°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-75 Kg/m2), merkez ilçeleri ve batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    RİZE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS °C, -3°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA °C, 2°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 5°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 5 Ocak 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak?