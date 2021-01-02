Sporda, turizmde, ekonomide, uzay çalışmalarında belki imkansız gibi görünenleri gerçeğe dönüştürebileceğimizi biliyoruz. Tabii ki "İmkansız diye bir şey yoktur" mottosuyla hayallerimizi sıraladık. Neden olmasın. Geçmişte hayal bile kuramayan Türkiye vardı. Bugün masada büyük oyuncu olan Türkiye var. Geçmişte bu da büyük bir hayaldi.









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