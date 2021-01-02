Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, yeni yılın ilk günlerinde umutlarını, atmak istedikleri manşetleri okuyucuları ile paylaştı. TAKVİM olarak umutlarımızı yansıttık.
Sporda, turizmde, ekonomide, uzay çalışmalarında belki imkansız gibi görünenleri gerçeğe dönüştürebileceğimizi biliyoruz. Tabii ki "İmkansız diye bir şey yoktur" mottosuyla hayallerimizi sıraladık. Neden olmasın. Geçmişte hayal bile kuramayan Türkiye vardı. Bugün masada büyük oyuncu olan Türkiye var. Geçmişte bu da büyük bir hayaldi.
Son Covid hastası da aşılandı virüs tarihe karıştı.
Dünyada kadın cinayeti işlenmeyen tek ülke Türkiye.
A Milli Takımımız Avrupa şampiyonu
TÜRKİYE'NİN UZAY ARACI MARS'A ULAŞTI
Türkiye uzay konusunda önemli adımlar atacak. Bu yıl Mars'a araç gönderemeyiz belki ama hayalini kurmak bile güzel.
AKDENİZ'DE 83 MİLYON VARİLLİK PETROL BULDUK
Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden sonra Akdeniz'de petrol hayalimiz var. 2021 bizi mutlu et.
TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA 85 ALTIN MADALYA KAZANDIK
Olimpiyatlarda madalya bizim için kolay. Ancak hedefimiz çok daha büyük.
TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 8. EKONOMİSİ OLDU
Dünyanın en büyük 8 ekonomisi arasında olmak hayalden daha yakın.
İKİ TÜRK DOKTOR KANSERİ YÜZDE YÜZ YOK ETTİ
Türk doktorlarının kanseri bitirmesi en büyük dileğimiz.