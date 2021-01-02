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    TAKVİM yeni yıl umutlarını okuyucularına yansıttı: ’de hayal ettiğimiz manşetler

    yılı, hüzün ve acı bıraktı... ’den umutlarımız çok fazla. Hayallerimiz daha da çok. “İmkansız diye bir şey yoktur”. İnanmak başarmanın yarısıdır. İşte 21 yılında atmak istediğimiz manşetler...

    Takvim



    Dünyanın     önde gelen medya kuruluşları, yeni yılın ilk günlerinde umutlarını, atmak istedikleri manşetleri okuyucuları ile paylaştı. TAKVİM olarak umutlarımızı yansıttık.

    Sporda, turizmde, ekonomide, uzay çalışmalarında belki imkansız gibi görünenleri gerçeğe dönüştürebileceğimizi biliyoruz. Tabii ki "İmkansız diye bir şey yoktur" mottosuyla hayallerimizi sıraladık. Neden olmasın. Geçmişte hayal bile kuramayan Türkiye vardı. Bugün masada büyük oyuncu olan Türkiye var. Geçmişte bu da büyük bir hayaldi.




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    Haberler Güncel TAKVİM yeni yıl umutlarını okuyucularına yansıttı: 2021’de hayal ettiğimiz manşetler