İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için büyük çile yaşadı. İstabul Büyükşehir Belediyesi'nin hem Avrupa hem de Asya yakasındaki taksicileri sadece Yenikapı'da tek bir ayarlama noktasına yönlendirmesi sıkıntıyı büyüttü.
Taksiciler, dün sabah saatlerinden itibaren taksimetrelerin güncellendiği Yenikapı'daki etkinlik alanına akın etti.
Kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler arasında zaman zaman sıra nedeniyle tartışma yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık'ta taksi ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapılması yönünde karar alınmıştı.
ŞOFÖRLER TEPKİLİ
Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saat 04.00'ten beri sırada olduğunu belirterek, "Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Rezil oluyoruz. Su yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Sabaha kadar donduk burada" dedi.
Bu yıl geçilen uygulamanın gönderilen mesajlardaki gibi olmadığını söyleyen Süleyman Toyrak ise "Eski düzen bence daha iyiydi.
Anadolu yakasını buraya niye getirdiler? Bu insanlara yazık, köprü parası verecekler, yakıt yakacaklar, burada günü ölecek" diye konuştu