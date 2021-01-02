Bu yıl geçilen uygulamanın gönderilen mesajlardaki gibi olmadığını söyleyen Süleyman Toyrak ise "Eski düzen bence daha iyiydi.

Anadolu yakasını buraya niye getirdiler? Bu insanlara yazık, köprü parası verecekler, yakıt yakacaklar, burada günü ölecek" diye konuştu