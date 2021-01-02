Anne karnındaki bebeğin kalp hastası olduğu belirlendi! Dünyada nadir olan bir operasyonla doğdu (Yurttan haberler)

Prof. Dr. Tevfik Karagöz, Prof. Dr. Özgür Deren, Prof. Dr. Özgür Özyüncü, Doç. Dr. Hakan Aykan ve Uzm. Dr. Murat Çağan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, anne karnındaki bebeğin kalbine ve darlık olan kapağa kadar ilerletilen özel iğnedeki tel ve balonlarla kapaktaki darlık genişletildi.

Baba Hasan Göktan Aydemir, "Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Bebeğim, anne karnında bir kalp ameliyatı geçirdi. Şimdi gayet sağlıklı görünüyor. Umarım her şey güzel olacak"dedi.