Anne karnındaki bebeğin kalp hastası olduğu belirlendi! Dünyada nadir olan bir operasyonla doğdu (Yurttan haberler)

Ankara Hacettepe Üniversitesinde görev yapan Türk bilim insanlarınca, anne karnındayken akciğer damar kapağında kritik darlık ve sağ kalp odacığının gelişmediği tespit edilen bebek, özel bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.
Prof. Dr. Tevfik Karagöz, Prof. Dr. Özgür Deren, Prof. Dr. Özgür Özyüncü, Doç. Dr. Hakan Aykan ve Uzm. Dr. Murat Çağan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, anne karnındaki bebeğin kalbine ve darlık olan kapağa kadar ilerletilen özel iğnedeki tel ve balonlarla kapaktaki darlık genişletildi.
Baba Hasan Göktan Aydemir, "Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Bebeğim, anne karnında bir kalp ameliyatı geçirdi. Şimdi gayet sağlıklı görünüyor. Umarım her şey güzel olacak"dedi.
BEN ATLAMAM BİRİ ATMIŞTIR
Gaziantep'te yılbaşı gecesi 7. katta bulunan evde ailesiyle beraber yaşayan Feyza Nur Saydam (17), balkondan aşağıya düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı.
Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Saydam'ın Duygu Delen'in öldürülmesinin ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde attığı tweet ise şüpheleri daha da artırdı.
DRAMATİK ÖLÜM
İstanbul'dan ailesiyle birlikte Samsun'a yılbaşı tatiline gelen Ömer Kerim Korun (7), evde oyun oynadığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesini doktor olan anne ve babası tarafından yapılan Korun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
YORGUN DEHŞET!
Tokat'ta alışverişten dönen lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar (17), dün yol ortasında aniden yere düştü. Başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Amca Fatih Konyar "Yeğenimiz dün kırtasiyeye alışverişe geliyor. Alışverişten çıktıktan sonra tam bu bölgede başına yorgun mermi isabet ediyor. Şu an yoğun bakımda herkesin duasını bekliyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Şu şehir magandalığına bir son verelim" ifadelerini kullandı. Soruşturma sürüyor.
ACI DENİZİ
Denizli Çal'da 3 yaşındaki Deniz D, ağabeyi Cem D.'nin (11) kullandığı traktörden düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.
İNTİHAR 2021!
İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş, 2021'in ilk saatlerinde bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. Polis ekiplerine haber verildi. Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak memura verdi. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi.
171 BİN DEVRETTİ
On Numara'da 10 bilen çıkmayınca 170 bin 928 lira devretti. 9 bilenler 5 bin 671'er, 8 bilenler 295'er, 7 bilenler 53'er, 6 bilenler 9'ar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
ALKIŞLAR SAMSUN'A
Samsun'da göç yorgunu kuğu, Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, "Birçok kuğu için hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.