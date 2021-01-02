100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da satılan çeyrek bilete çıktı. İlçede müthiş bir talihli avı başladı. Herkes, 25 milyon liranın sahibini aramaya başladı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da büyük ikramiyeyi kazanan talihliye sosyal medyadan ilginç bir mesaj yolladı. Başkan Dutlulu, Twitter hesabından "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan 3-5 milyon lira belediyeye atsın da hizmet edelim" yazılı paylaşım yaptı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkma geleneği bozulmadı. Çeyrek bileti Akhisar'dan alan talihli 25 milyon TL'nin sahibi oldu. Satılamayan 3 çeyrek biletin ikramiye tutarı ise Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.