Mehmetçik yeni yılda da görev başında!

Meriç ilçesinin Yunanistan'a sıfır noktadaki Adasarhanlı köyünde bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı 1'inci Hudut Taburu 3'üncü Hudut Bölüğü Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda görev yapan, 'Hudut Kartalları', yeni yıla görevlerinin başında girdi. Karakolu ziyaret eden komutanlar, askerlerin tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Geceleri soğuk havada nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK üyelerine de sınırda göz açtırmıyor.
GÖREV BAŞINDA KUTLAMA
Edirne Meriç Adasarhanlı 3'üncü Bölük Komutanı Yüzbaşı İsmail Savaş, Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu Komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Demir'den hudut tekmili almasının ardından askerlerin yeni yılını kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kısıtlamalarda Yüzbaşı İsmail Savaş, Hudut Kartalları'nın cefakarca görevlerini yaptıklarını belirterek, "Şehit Piyade Er Cumali Tüter Karakolu'nda, Hudut Kartalları olarak görev yaptığınız süre içerisinde canla, başla cefakarca görev yaptınız. 2021 yılına girmek üzeresiniz. Sizler bu fedakar görevinizi burada sürdürdüğünüz için memleketinizde aileniz, arkadaşlarınız, eşrafınız ve tüm sevdikleriniz huzur içerisinde yeni bir yıla girmek üzereler. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda huzurlu ve mutlu yeni yıllara girmek üzere başarılar ve mutluluklar dilerim" dedi.
DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ
Karakolda vatani görevini yerine getiren Piyade Er Oktay Demir, komutanlarının yaptığı sürprizle moral buldu. Kullandığı askeri aracın başında komutanının uzattığı telefona cevap veren Demir, annesinin sesiyle büyük mutluluk yaşadı. Anne Şerife Demir ile oğlu arasında duygu dolu konuşma yaşandı. Anne Demir, "Kara kuzum" diye seslendiği asker oğlunu çok sevdiğini ve özlediğini belirterek, "Gözlerinden öpüyorum yavrum. Karagözlü kuzum benim. Seni çok özledim yavrum. Komutanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizi ilk önce Allah'a sonra komutanlarınıza emanet ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun, nice mutlu yıllarınız olsun" ifadelerini kullandı.
MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI
Vatani görevini yürüten Balıkesirli Piyade Er Ahmet Bozkurt, "Hudut karakolunda görev yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. Aileme özlemim tabi ki var ama burada da bir aile ortamımız var. Hem komutanlarımız hem silah arkadaşlarım olsun, çok güzel bir aile ortamı var. Buradan başta annem, babam, tüm sevdiklerim ve diğer hudut karakollarında görev yapan silah arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" dedi.
Aksaraylı Hakan Kaynar da, "Hudut karakolunda askerlik yapmak çok büyük bir gurur. Burada ortam gerçekten çok sıcak. Anneme, babama ve tüm sevdiklerime selam olsun" diye konuştu.
Kahramanmaraşlı Doğan Şahin Karabıyık ise, "Bu yılbaşı ailemden ayrı geçirdiğim ilk yılbaşı. Yılbaşımız güzel geçiyor. Arkadaşlarımız ve komutanlarımızla aile ortamında görevlerimize devam ediyoruz. Bütün hudut karakollarında görev yapan arkadaşlarımın ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Batman'daki, insansız ve silahlı hava araçlarıyla sınır güvenliği, keşif, gözetleme, terörle mücadele ve dost unsurlarının güvenliğini sağlayan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşına görev başında girdi. Teröristlere göz açtırmayan üs komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip, onların yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında, sınır güvenliğini sağlamak için SİHA'ların, yerli ve milli mühimmatlarla üsten havalandıkları görüldü.
'EVLATLARIMIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'
Mehmetçik'in yeni yılını kutlayan 14'üncü İÜS Üs Komutanı, vatani görevini yapan Mehmetçiklerin ailelerine de seslenerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak tüm personel ve silah arkadaşlarım adına, başta şehit aileleri ve gazilerimiz ile dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve huzur dilerim. Bu yılbaşı günü evladınız yanınızda olmadığı için üzülüyor olabilirsiniz ancak burada bizlere emanet olan evlatlarımıza gözümüz gibi baktığımızdan emin olabilirsiniz" mesajını verdi.
'MEHMETÇİK ELLERİ TETİKTE YENİ YILA GİRDİ'
Yeni yıla elleri tetikte nöbette giren Mehmetçik de, salgın hastalık nedeniyle yoğun tedbirler altında görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Buraya katılış yaptığım ilk günden bu yana salgın hastalık nedeniyle yoğun tedbirler altında görevimizi icra ediyoruz. Bu şerefli üniformaya layık bir şekilde vatani görevimi yerine getirdiğim için gurur duyuyorum. Başta şehit aileleri ve gazilerimizin, yüce Türk milletimizin ve tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
AİLELERİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR
2021'in ilk dakikalarında üsteki komutanlar, cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıllarını kutladı.