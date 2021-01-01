Mehmetçik yeni yılda da görev başında!

MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI

Vatani görevini yürüten Balıkesirli Piyade Er Ahmet Bozkurt, "Hudut karakolunda görev yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. Aileme özlemim tabi ki var ama burada da bir aile ortamımız var. Hem komutanlarımız hem silah arkadaşlarım olsun, çok güzel bir aile ortamı var. Buradan başta annem, babam, tüm sevdiklerim ve diğer hudut karakollarında görev yapan silah arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Aksaraylı Hakan Kaynar da, "Hudut karakolunda askerlik yapmak çok büyük bir gurur. Burada ortam gerçekten çok sıcak. Anneme, babama ve tüm sevdiklerime selam olsun" diye konuştu.

Kahramanmaraşlı Doğan Şahin Karabıyık ise, "Bu yılbaşı ailemden ayrı geçirdiğim ilk yılbaşı. Yılbaşımız güzel geçiyor. Arkadaşlarımız ve komutanlarımızla aile ortamında görevlerimize devam ediyoruz. Bütün hudut karakollarında görev yapan arkadaşlarımın ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.