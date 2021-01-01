1 Ocak 2021 bugün Cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta camiler açık mı?

AÇIKLANMASI BEKLENEN MUHTEMEL KURALLAR

Camilerde 1 Ocak'ta namaz kılınmasına izin verildi. Vatandaşlardan aşağıdaki kurallara uymaları söylenecektir;

Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenmesi

Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilmesi

Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilmesi

Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.