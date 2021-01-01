Abla çık dışarı!

Büyükçekmece'de 8 katlı bir işyerinin deposunda yangın çıktı. Hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Gözü yaşlı bir kadın, "Ablam içeride arıyorum cevap vermiyor" diye feryat etti.
SUSTURULDU
İstanbul Fatih'te tezgahtar Fatih H, susturuculu tabancayla para transfer merkezini bastı. İşyerinin Suriyeli sahibi Mohamad Alyafi'yi öldürdü, Muhanad Al Makki'yi de yaraladı. Saldırganın kiralık katil olduğu ortaya çıktı.
HIRSIZ KATİL VE YALANCI!
İstanbul'daki evinde hunharca katledilen akademisyen Aylin Sözer'in ailesi, katil Kemal Ayyıldız'ın "10 yıldır tanışıyorduk" iddiasına sert tepki gösterdi: Katil ile Aylin hoca arasında ilişki iddiası tamamen yalandır. Bu yalan ailemizi derinden etkilemektedir. Şahıs cezasından indirim alma bahanesiyle bu yalanı uydurmuştur. Aylin hoca ile hiçbir bağı yoktur.
HER YERDE KRAL
Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.
Bu futbolcular arasında özellikle bir isim öne çıkıyor. Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen futbolcusu unvanının yanı sıra dünyanın en ünlüsü konumunda bulunuyor.
AJANLAR GEÇİDİ
Soğuk savaş döneminin kritik casuslarından biri olduğu ifade edilen George Blake 96 yaşında Rusya'da hayatını kaybetti, dün defnedildi. Rusya'da birçok televizyon kanalı başkent Moskova'daki askeri tören için yayınlarını kesip canlı yayına geçti. Devlet Başkanı Putin orada değildi ama yüzlerce kırmızı gülden oluşan dev bir çelenk gönderdi. Çelenkin üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele vardı.