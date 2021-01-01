Abla çık dışarı!

AJANLAR GEÇİDİ



Soğuk savaş döneminin kritik casuslarından biri olduğu ifade edilen George Blake 96 yaşında Rusya'da hayatını kaybetti, dün defnedildi. Rusya'da birçok televizyon kanalı başkent Moskova'daki askeri tören için yayınlarını kesip canlı yayına geçti. Devlet Başkanı Putin orada değildi ama yüzlerce kırmızı gülden oluşan dev bir çelenk gönderdi. Çelenkin üzerinde, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından gönderilmiş olduğunu gösteren bir kurdele vardı.