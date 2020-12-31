TÜRK KAHVESİ İÇTİ YORUMU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ofisinde video konferans yöntemiyle toplantıya katılırken kahve içti. Toplantı sırasında çekilen fotoğraf karesinde masada bulunan ve Türk kahvesi fincanına benzetilen fincan dikkat çekti. Fransızların Espressosu olarak bilinen café serré de benzer bir fincanla içilse de fotoğrafa "Macron Fransız rüyasından uyanmak için Türk kahvesi içiyor" yorumları yapıldı.

HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Macron, Doğu Akdeniz başta olmak üzere her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapıyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip çıkarak Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol aramaları yapması Fransız lideri de rahatsız ediyor.