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    • 31.12.2020 14:05
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    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı AB-Çin liderler zirvesine katıldığı masada dikkat çeken k kahvesi detayı

    Son dakika haberi... Her fırsatta üzerinden 'ye saldırmaya çalışan ancak ülkesi içindeki karışıkları bir lü önleyemeyen ve koltuğunu kaybetme arefesinde olan Cumhurbaşkanı , AB-Çin liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. 'ın toplantı esnasında çekilen fotoğrafında ise masadaki kahve fincanı objektiflere yansıdı. Fincanın Türk kahvesi fincanına benzetilmesi "Macron uyanmak için Türk kahvesi içiyor" yorumlarına neden oldu. Öte yandan Fransızların Espressosu olarak bilinen café serré de benzer bir fincanla içiliyor.

    takvim.com.tr
    Macron'un fotoğrafında dikkat çeken Türk kahvesi detayı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB-Çin liderler zirvesine katıldığı sırada ofisinde çekilen bir fotoğrafta ilginç bir detay yer aldı.

    TÜRK KAHVESİ İÇTİ YORUMU
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ofisinde video konferans yöntemiyle toplantıya katılırken kahve içti. Toplantı sırasında çekilen fotoğraf karesinde masada bulunan ve Türk kahvesi fincanına benzetilen fincan dikkat çekti. Fransızların Espressosu olarak bilinen café serré de benzer bir fincanla içilse de fotoğrafa "Macron Fransız rüyasından uyanmak için Türk kahvesi içiyor" yorumları yapıldı.

    HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
    Macron, Doğu Akdeniz başta olmak üzere her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapıyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip çıkarak Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol aramaları yapması Fransız lideri de rahatsız ediyor.

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, kendilerinden binlerce km ötedeki Fransa'nın verdiği gazla Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor.

    KOLTUĞU TEHLİKEDE
    Fransa'da 2020 yılına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı kriz ile hükümet karşıtı protesto gösterileri damga vurdu.

    Avrupa'da kitlesel gösterilerin başını çeken Fransa, yeni yıla emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve gösterilerle girdi. 5 Aralık 2019'da başlayan ve 2 aydan fazla süren grev ve eylemler, günlük hayatı durma noktasına getirdi.

    Bu grev, tarihin en önemli grevi oldu ve 1995'tekinden daha uzun sürdü.
    Paris yönetiminin, tepkilere rağmen emeklilik reformundan vazgeçmemesi, Fransızların öfkesinin giderek büyümesine neden oldu. Özellikle Paris'te yapılan eylemler, şiddet olaylarına sahne oldu.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB-Çin liderler zirvesine katıldığı masada dikkat çeken Türk kahvesi detayı