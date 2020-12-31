Çeber, burada yaptığı konuşmada, Salarha'ya 15 dakikalık bir yolculuk olduğunu belirterek, "Tünel ile birlikte 3 kilometrelik bir mesafeye düştü. Tünel çok zor şartlarda inşa edildi. Özellikle kumlu yapı ve pandemi çalışmaları yavaşlattı ama hiçbir zaman durmadı. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği proje. Tünelin sağ tüpünün açılışını yaptık, sol tüpün açılışını birkaç ay içerisinde yapacağız. Salarha bölgesinin beklentileri doğrultusunda tünelden ilk kez birlikte geçmiş olacağız." dedi.

Tünel yüksekliğinin 250 metre ile 10 metre arasında değiştiğini anlatan Çeber, bunun da tünel inşaatı için çok ciddi uzmanlık isteyen çalışma olduğunu söyledi.