



FİZİKİ TAKİP

Gemi Takip Sistemi aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından fiziken takip edildi. Gemilerde bulunan yükün Hatay'da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılmasının ardından ekipler harekete geçti. Antrepoda bulunan toplam 5 bin ton pirinçten numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara Gıda Laboratuvarları'na gönderildi. Laboratuvardan gelen raporda, incelenen ürünün GDO analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı belirtildi.