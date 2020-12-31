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    • 31.12.2020 11:59
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    ? , tam mı yarım gün mü?

    Çalışan vatandaşlar ? , tam mı yarım gün mü? Sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Bir yılın daha sonu geldi ve yılbaşı akşamı için geri sayım başladı. İşten evine gidecek, yılbaşı alışverişlerini yapacak olan çalışanlar bu gün yarım gün mü yoksa tam günmü çalışacaklarını, 31 Aralık resmi tatil mi, idari izin mi sayılacak sorularının yanıtlarını merak ederek sıkça sorguluyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Perşembe günü mesai var mı? 31 Aralık resmi tatil mi, tam mı yarım gün mü?

    Yılbaşı için sadece saatler kaldı ve vatandaşlar Perşembe günü mesai var mı? 31 Aralık resmi tatil mi, tam mı yarım gün mü? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Peki çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık Perşembe günü tam gün mü yarım gün mü çalışacaki eğitim görecek? Bugün idari izin mi sayılıyor? Resmi tatillerin her zaman merak konusu olduğundan yola çıkarak 2021 resmi tatil günlerini de haberimizde derledik.

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ? TAM GÜN MÜ YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık'ta tatil yapılmıyor. Çalışanların merak ettiği 1 Ocak resmi tatil mi araştırması başladı.1 Ocak 2021 Cuma günü yılbaşı tatili, 1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak tatilinde tüm özel sektör ve kamuda tatil yapılacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.Ayrıca bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

    2021 RESMİ TATİLLER

    Yılbaşı

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

    Emek ve Dayanışma Günü

    1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı

    2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

    Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

    19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

    Kurban Bayramı

    2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

    Zafer Bayramı

    Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

    Cumhuriyet Bayramı

    29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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