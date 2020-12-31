İLK HEDEF YENİ OY KULLANACAK SEÇMEN

"Her yıl 1 milyon yeni genç seçmenin sandığa gideceğini"" belirten CHP'li kurmaylar, genç seçmene ulaşmak için harekete geçti.

Bu çerçevede CHP'li vekiller yeni yılda sahada, başta genç seçmenler olmak üzere vatandaşla yüz yüze iletişimde olacak.

"CHP İKTİDAR OLURSA SORUNLAR BİTER"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla vekiller CHP iktidarında yapılacakları, sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı anlatacak.