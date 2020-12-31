Milli Piyango 2021 Yılbaşı sıralı tam liste hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde yoğunluk kazandı. Büyük ikramiye ve amorti numaralarının belirlenmesi için çekilişler Kanal D, teve2 ve millipiyangoonline.com'dan yapıldı. İkramiyeyi kazanan şanslı numaralar çekiliş sonrası 9 - 8 - 8 - 4 - 7 - 5 - 7 olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? İşte Milli Piyango 2021 Yılbaşı sıralı tam liste hakkında bilgiler...
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR
9 - 8 - 8 - 4 - 7 - 5 - 7
Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2021 Milli Piyango biletinin sahibi Manisa Akhisar'daki bir talihli.
İşte Milli Piyango 2021 Yılbaşı sıralı tam liste;
Amorti numaraları 0 ve 5
10 bin lira kazanan numaralar
5 bin lira kazanan numaralar
1000 lira kazanan numaralar
400 lira kazanan numaralar
DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Tes. İkr.
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
NASIL KAZANIRIM?
Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.
Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
KURALLAR
Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.
Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.