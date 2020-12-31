Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2021 00:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2021 00:35
    ABONE OL

    2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

    Son dakika haberi... yeni yılın ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan paylaşımında, " etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı

    Son dakika haberi... Başkan , Twitter üzerinden yeni yılın ilk paylaşımını yaptı.

    Erdoğan etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.

    "HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"
    Saat tam 00.00'da paylaşım yapan , "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz