Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Fatih Terim'in çıktığı maçlar öncesinde sonrasında kameralar tarafından kaydedilmiş bir nasıl bir sözü yoktur?

A: What can I do, sometimes

B: Taktik maktik yok, bam bam bam

C: Everything is something happened

D: Asıl olan Galatasaray'dır

Doğru cevap: B: Taktik maktik yok, bam bam bam